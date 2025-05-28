المحكمة الاتحادية: مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة بها

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ ، إن " رئيس التقى صديق والوفد المرافق له في مقر العليا، وتم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري" .واكد أنه "رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الاساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة".وأضاف ، أن "مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من اي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على اساس وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية".وتابع عبود، "كما اوجب الدستور الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الاموال لأغراض غير مشروعة" .من جهته، أكد السفير البريطاني أن "بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الاهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون".