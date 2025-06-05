المفوضية تعلن عدد المتقدمين للعمل بصفة موظفي اقتراع (جدول)





– سياسة



أعلنت ، اليوم الخميس، أن أكثر من 58 ألف شخص قدموا على العمل بصفة موظفي اقتراع، فيما تصدرت المحافظات بعدد المقدمين.





أدناه الجدول الذي يرصد نسب المحافظات والمجموع الكلي للطلبات:

