مفوضية الانتخابات تعلن عدد المتقدمين للعمل بصفة موظفي اقتراع (جدول)

أدناه الجدول الذي يرصد نسب المحافظات والمجموع الكلي للطلبات:والثلاثاء الماضي، أعلنت ، عن فتح باب التقديم للعمل كـموظفي اقتراع. وذكرت المفوضية في بيان: إنه "اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2025/6/3 ولغاية 2025/7/9 وسيكون التقديم الكترونياً عبر الرابط الالكتروني للعمل كموظفي اقتراع في الانتخابات المقبلة".