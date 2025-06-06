قبل الانتخابات... انتقادات في الأنبار تجاه من تعهدوا بانهاء معاناة الأهالي من شح المياه

مواطنو العنكور والمجر ينتقدون وعود المسؤولين قبل الانتخابات المتعهدين بانهاء شح المياه ونقص الخدمات

انتقد مواطنو منطقتي العنكور والمجر في محافظة وعود المسؤولين قبيل الانتخابات والذين تعهدوا بانهاء معاناة الاهالي من شح المياه ونقص الخدمات فيما تقف الادارة المحلية مكتوفة الايدي امام تلك المعاناة