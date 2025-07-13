موعد الحملات الدعائية الانتخابية

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية مصطفى الصراف، للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "الحملة ستبدأ في الثامن من تشرين الأول المقبل، وتستمر لمدة شهر، وتنتهي قبل 24 ساعة من التصويت الخاص".وبين الصراف، أن "المفوضية صادقت الأسبوع الماضي على نظام الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات 2025 التي ستجري في من تشرين الثاني المقبل".من جانبها بينت أمانة أنها "بانتظار التعليمات من ، الخاصة بالحملات الدعائية للمرشحين".فيما اكد المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، للصحيفة الرسمية إن "الحملات تتضمن قرارات قضائية بحق المخالفين، ومنها عدم وجود مشيدات ثابتة في الجزرات الوسطية، وعدم المساس بالمساحات والإساءة والإضرار بمنظومات السقي داخل والمتنزهات".وفي ضوء التنافس المحتدم للكيانات والتحالفات، استكملت مفوضية الانتخابات في كافة إجراءاتها بتسجيل (580) مرشحا، موزعين بين (9) تحالفات و(7) أحزاب، للتنافس على (19) مقعداً مخصصة لممثلي داخل البرلمان.