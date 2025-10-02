انطلاق الحملة الانتخابية في بغداد والمحافظات

وكانت ، أعلنت في وقت سابق، عن مصادقة على قوائم المرشحين، فيما أعلنت انطلاق الحملات الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقبلة في 3 تشرين الأول الجاري، وتستمر حتى 8 تشرين الثاني 2025.وأكدت مفوضية الانتخابات أنها ستواصل توزيع البطاقات البايومترية للمواطنين حتى موعد الاقتراع، لضمان تمكين جميع الناخبين من المشاركة في العملية الانتخابية دون استثناء.