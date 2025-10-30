السيد الصدر يرد على اتهامات حرق الصناديق: من يفعل ذلك ليس منا

ـ سياسي



رد زعيم ، ، اليوم الخميس، على اتهامات حرق صناديق الاقتراع يوم الانتخابات.





وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتبه الخاص بالرصد الانتخابي أن "من يفعل ذلك ليس منا، والأكاذيب يبثها الفاسدون".



نص الوثيقة ادناه: