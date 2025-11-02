الصفحة الرئيسية
في بغداد.. اعتقال 10 سوريين بتهمة الترويج لجماعات
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545726-638976948648431842.jpeg
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
2025-11-02 | 10:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
19,538 شوهد
أكد نائب
قائد العمليات المشتركة
ورئيس
اللجنة الأمنية العليا
لانتخابات
مجلس النواب
لعام 2025، الفريق أول الركن
قيس المحمداوي
، أن
الأجهزة الأمنية
أكملت استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في عموم المحافظات تحت السيطرة الكاملة.
وقال المحمداوي، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الاحد، حضره مراسل
السومرية
، إن "ممارسة أمنية نفذت مؤخرا لاختبار الإجراءات الميدانية والخطط الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية"، موضحاً أن "القوات الأمنية ستكون في حالة
إنذار
كامل اعتبارا من يوم 6 تشرين الثاني الجاري".
ولفت إلى أنه "لن يفرض أي حظر تجوال داخل المحافظات أو بينها خلال فترة الانتخابات، إلا في حال الضرورة القصوى"، مبيناً أن "فرض الحظر سيُعتمد فقط كإجراء احترازي عند الحاجة، مشيرا إلى أن الوضع الأمني مستقر ومسيطر عليه بالكامل، وأن
الأجهزة الأمنية
جاهزة لتأمين الناخبين والمرشحين والكوادر الانتخابية".
وشدد على أن الهدف الرئيس للقوات الأمنية هو الحفاظ على السلم المجتمعي وتوفير أجواء آمنة لإجراء الانتخابات، بعد أن تجاوز
العراق
مراحل صعبة، مؤكدا أن "جوهر العملية الانتخابية هو مشاركة المواطنين بحرية في بيئة مستقرة وآمنة".
الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني
03:59 | 2025-11-02
