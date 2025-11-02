حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني

وقال المحمداوي، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الاحد، حضره مراسل ، إن "ممارسة أمنية نفذت مؤخرا لاختبار الإجراءات الميدانية والخطط الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية"، موضحاً أن "القوات الأمنية ستكون في حالة كامل اعتبارا من يوم 6 تشرين الثاني الجاري".ولفت إلى أنه "لن يفرض أي حظر تجوال داخل المحافظات أو بينها خلال فترة الانتخابات، إلا في حال الضرورة القصوى"، مبيناً أن "فرض الحظر سيُعتمد فقط كإجراء احترازي عند الحاجة، مشيرا إلى أن الوضع الأمني مستقر ومسيطر عليه بالكامل، وأن جاهزة لتأمين الناخبين والمرشحين والكوادر الانتخابية".وشدد على أن الهدف الرئيس للقوات الأمنية هو الحفاظ على السلم المجتمعي وتوفير أجواء آمنة لإجراء الانتخابات، بعد أن تجاوز مراحل صعبة، مؤكدا أن "جوهر العملية الانتخابية هو مشاركة المواطنين بحرية في بيئة مستقرة وآمنة".