اللجنة الأمنية في أربيل: تطبيق "صارم" لقرار منع الهواتف داخل مراكز الاقتراع

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انطلاق التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية في عموم العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اللجنة الأمنية في أربيل: تطبيق "صارم" لقرار منع الهواتف داخل مراكز الاقتراع

انتخابات مجلس النواب العراقي 2025

2025-11-09 | 03:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اللجنة الأمنية في أربيل: تطبيق &quot;صارم&quot; لقرار منع الهواتف داخل مراكز الاقتراع
230 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعلن محافظ أربيل ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في المحافظة، أوميد خوشناو، أن عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين انطلقت بنجاح في عموم العراق وإقليم كردستان، مؤكداً أن جميع الإجراءات تسير بسلاسة ودون تسجيل أي مشاكل تذكر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، بحضور مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقادة الأجهزة الأمنية في أربيل، لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وقال خوشناو: "بدأت عملية التصويت الخاص في جميع أنحاء العراق، وفي إقليم كردستان وعاصمتنا أربيل، في تمام الساعة السابعة صباحاً. وبعد مرور أكثر من ثلاث ساعات على فتح مراكز الاقتراع، وبحمد الله، تسير العملية بشكل جيد جداً ودون أي معوقات".

وأضاف أنه قام بجولة تفقدية مع مسؤولي المفوضية ومديري شرطة وكهرباء أربيل والجهات المعنية الأخرى على مراكز الاقتراع للاطلاع على سير العمل.

أرقام وإحصائيات التصويت الخاص في أربيل
وقدم المحافظ أرقاماً تفصيلية حول التصويت الخاص في محافظة أربيل، موضحاً:
إجمالي الناخبين: 111,839 ناخباً يحق لهم التصويت.
مراكز الاقتراع: 79 مركزاً.
محطات الاقتراع: 385 محطة انتخابية.

وأشاد خوشناو بجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن المشاكل التقنية التي واجهت الناخبين في الدورات السابقة، مثل مشكلات بصمة الأصبع، قد تم حلها بالكامل هذا العام.
 
وقال: "ما يبعث على السرور هذا العام هو معالجة جميع المشاكل الفنية التي كانت تواجه الناخبين في السابق. كل الشكر لفرق المفوضية على استعداداتهم الجيدة".

وأثنى المحافظ على التنسيق العالي بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك اللجنة الأمنية للمحافظة، والجهات الإدارية، ومفوضية الانتخابات، لضمان نجاح هذا اليوم. وأضاف: "الاستعدادات لهذه العملية بدأت منذ عدة أشهر، والجميع عملوا بتنسيق وتعاون تام لضمان سير العملية بنجاح".

وشدد خوشناو على أهمية الالتزام بقرار المفوضية القاضي بمنع إدخال الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع، موضحاً أن هذا القرار ليس تعسفياً بل يهدف إلى ضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

وقال: "تم التأكيد على تطبيق قرار منع الهواتف النقالة. قد يكون لدى البعض هواتف في جيوبهم، وهذا ليس هو المقصود، بل المنع يتعلق بعدم استخدام الهاتف داخل محطات الاقتراع. هذا القرار صادر عن المفوضية، ونحن كجهات أمنية ملزمون بتطبيقه لضمان سير العملية بشكل صحيح".

وأكد أن هذا الحظر يشمل الجميع، بما في ذلك موظفي المفوضية، وممثلي الكيانات السياسية، والمراقبين، باستثناء من تم تخويلهم رسمياً.

واختتم المحافظ تصريحه معرباً عن أمله في أن تستمر العملية بنفس الوتيرة الناجحة حتى إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساءً، وأن يشهد يوم الاقتراع العام غداً نفس المستوى من التنظيم والنجاح.
>> تابع قناة السومرية على منصة X

محليات

انتخابات مجلس النواب العراقي 2025

اللجنة الأمنية في أربيل

تطبيق "صارم" لقرار منع الهواتف داخل مراكز الاقتراع

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

اللجنة الأمنية العليا

الأجهزة الأمنية

المفوضية العليا

اللجنة الأمنية

إقليم كردستان

السومرية نيوز

محافظة أربيل

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
Play
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
عشرين
Play
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
Play
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
Play
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Play
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-08
Play
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-08
Play
العراق في دقيقة 08-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-08
Biotic
Play
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Play
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
Play
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
Play
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
Play
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Play
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Play
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
Play
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
عشرين
Play
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
Play
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
Play
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Play
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-08
Play
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-08
Play
العراق في دقيقة 08-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-08
Biotic
Play
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Play
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
Play
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
Play
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
Play
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Play
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Play
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06

اخترنا لك
بالأرقام.. المفوضية تُعلن التقرير النصفي للتصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب
05:32 | 2025-11-09
مصدر: المرشحان ثائر السعيدي وعلي المكصوصي يتصدّران التصويت الخاص حتى الآن
05:24 | 2025-11-09
دهوك: نسبة مشاركة النازحين حتى الظُهر بلغت 10% والقوات الأمنية 50%
05:09 | 2025-11-09
السجون العراقية "خالية من أجواء الانتخابات" بالتصويت الخاص خلافا للسنوات الماضية.. ما السبب؟
04:28 | 2025-11-09
مدير مكتب انتخابات أربيل: نتائج التصويت الخاص ستُنشر مع الاقتراع العام
03:51 | 2025-11-09
عمليات بغداد لـ السومرية: لا توجد أي ضغوط على المنتسبين خلال التصويت الخاص
03:36 | 2025-11-09

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.