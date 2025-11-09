الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
انطلاق التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية في عموم العراق
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546429-638982728481180437.jpg
اللجنة الأمنية في أربيل: تطبيق "صارم" لقرار منع الهواتف داخل مراكز الاقتراع
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
2025-11-09 | 03:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
230 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلن محافظ
أربيل
ورئيس
اللجنة الأمنية العليا
للانتخابات في المحافظة،
أوميد خوشناو
، أن عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين انطلقت بنجاح في عموم
العراق
وإقليم
كردستان
، مؤكداً أن جميع الإجراءات تسير بسلاسة ودون تسجيل أي مشاكل تذكر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، بحضور مسؤولي
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
وقادة
الأجهزة الأمنية
في
أربيل
، لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وقال خوشناو: "بدأت عملية التصويت الخاص في جميع أنحاء
العراق
، وفي
إقليم كردستان
وعاصمتنا أربيل، في تمام الساعة السابعة صباحاً. وبعد مرور أكثر من ثلاث ساعات على فتح مراكز الاقتراع، وبحمد الله، تسير العملية بشكل جيد جداً ودون أي معوقات".
وأضاف أنه قام بجولة تفقدية مع مسؤولي المفوضية ومديري شرطة وكهرباء أربيل والجهات المعنية الأخرى على مراكز الاقتراع للاطلاع على سير العمل.
أرقام وإحصائيات التصويت الخاص في أربيل
وقدم المحافظ أرقاماً تفصيلية حول التصويت الخاص في
محافظة أربيل
، موضحاً:
إجمالي الناخبين: 111,839 ناخباً يحق لهم التصويت.
مراكز الاقتراع: 79 مركزاً.
محطات الاقتراع: 385 محطة انتخابية.
وأشاد خوشناو بجهود
المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن المشاكل التقنية التي واجهت الناخبين في الدورات السابقة، مثل مشكلات بصمة الأصبع، قد تم حلها بالكامل هذا العام.
وقال: "ما يبعث على السرور هذا العام هو معالجة جميع المشاكل الفنية التي كانت تواجه الناخبين في السابق. كل الشكر لفرق المفوضية على استعداداتهم الجيدة".
وأثنى المحافظ على التنسيق العالي بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك
اللجنة الأمنية
للمحافظة، والجهات الإدارية، ومفوضية الانتخابات، لضمان نجاح هذا اليوم. وأضاف: "الاستعدادات لهذه العملية بدأت منذ عدة أشهر، والجميع عملوا بتنسيق وتعاون تام لضمان سير العملية بنجاح".
وشدد خوشناو على أهمية الالتزام بقرار المفوضية القاضي بمنع إدخال الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع، موضحاً أن هذا القرار ليس تعسفياً بل يهدف إلى ضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.
وقال: "تم التأكيد على تطبيق قرار منع الهواتف النقالة. قد يكون لدى البعض هواتف في جيوبهم، وهذا ليس هو المقصود، بل المنع يتعلق بعدم استخدام الهاتف داخل محطات الاقتراع. هذا القرار صادر عن المفوضية، ونحن كجهات أمنية ملزمون بتطبيقه لضمان سير العملية بشكل صحيح".
وأكد أن هذا الحظر يشمل الجميع، بما في ذلك موظفي المفوضية، وممثلي الكيانات السياسية، والمراقبين، باستثناء من تم تخويلهم رسمياً.
واختتم المحافظ تصريحه معرباً عن أمله في أن تستمر العملية بنفس الوتيرة الناجحة حتى إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساءً، وأن يشهد يوم الاقتراع العام غداً نفس المستوى من التنظيم والنجاح.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
