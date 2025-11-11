بالصور.. تزايد إقبال المواطنين على المراكز الانتخابية خلال الساعات الأولى



ـ سياسي



شهدت المراكز الانتخابية في عموم تزايد إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال ساعات الصباح الأولى من عمليات التصويت.





يشار الى ان مفوضية الانتخابات ذكرت امس الاثنين، ان "عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساءً".



وأضافت أن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة".