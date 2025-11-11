اعلام إيراني: الانتخابات بين "عراق المقاومة وعراق أمريكا".. داعش يريد الاستيلاء على منصب رئاسة الحكومة

ونقلت وكالة انباء الحوزة الإيرانية، ان "هناك حراك جاد ونشط من قبل قوى المقاومة والشخصيات السياسية الداعمة لمحور المقاومة، ويؤمن الجزء الأكبر من المقاومة بأن هذه الانتخابات سيكون لها تأثير كبير على مصير المقاومة في وعلى مستقبل قوات ".وأشارت الى ان هذه الانتخابات لها أهمية كبيرة لأن البرلمان الجديد سيكون مسؤولا أيضا، بالإضافة إلى الموافقة على الحكومة، عن انتخاب الرئيس العراقي، وهي قضية تؤثر بشكل مباشر على هيكل السلطة ومستوى الاستقرار السياسي في البلاد.وأضافت انه "منذ أشهر تسعى إلى التأثير بشكل مباشر على الانتخابات العراقية بهدف الضغط على جماعات المقاومة في العراق من خلال جلب ممثلين تابعين للمحور الأمريكي والغربي إلى السلطة".واعتبرت ان "الحضور الكثيف والمنتظم لقوات الحشد الشعبي العراقي في صناديق الاقتراع في التصويت الخاص، يُرسل رسالةً ذات مغزى للعالم حول الدور البارز للمؤسسات الأمنية في العملية الديمقراطية وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، ويصف المحللون السياسيون الحضور الكثيف لقوات الحشد الشعبي في الانتخابات بأنه رمزٌ لالتزامها بمبادئ المشاركة المدنية والتزامها بالمسار السياسي للبلاد".واعتبرت ان "العدو وخاصة محور وداعميه، يبذل جهوداً حثيثة من أجل الاستيلاء على الأغلبية وتولي منصب ، من أجل حل قوات الحشد الشعبي وإضعاف المقاومة الإسلامية في العراق".