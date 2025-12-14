المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب (وثيقة)

وذكر بيان للمركز الاعلامي للمحكمة ورد لـ ، أن " عقدت جلستها غير العلنية اليوم الاحد المصادف 14 / 12 / 2025 بحضور رئيسها القاضي إبراهيم حسين وبكامل أعضائها لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية لعام 2025 (الدورة السادسة) المرسلة من بموجب كتابها بالعدد (خ/ 25 ر.م/ 79) في (8/ 12/ 2025)".واضاف البيان، ان "المحكمة لدى التدقيق والمداولة اتضح لها ان عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء العراقي (الدورة الانتخابية السادسة) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية ولعدم وجود ما يخل بصحتها، واستناداً الى أحكام الفقرة (سابعاً) من المادة (93) من دستور جمهورية لسنة 2005 قررت العليا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 / الدورة الانتخابية السادسة للفائزين المذكورة اسماؤهم في القائمة المرفقة لكتاب المستقلة للانتخابات".