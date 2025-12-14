المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب (وثيقة)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جمعنا الهوى
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
وقع أثناء اجتماع.. دمشق غاضبة وواشنطن تتوعد بعد "هجوم تدمر"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549950-639013058476448968.jpg
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب (وثيقة)
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
2025-12-14 | 05:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,236 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
صادقت
المحكمة الاتحادية العليا
، اليوم الاحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية
مجلس النواب
.
وذكر بيان للمركز الاعلامي للمحكمة ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "
المحكمة الاتحادية العليا
عقدت جلستها غير العلنية اليوم الاحد المصادف 14 / 12 / 2025 بحضور رئيسها القاضي
منذر
إبراهيم حسين وبكامل أعضائها لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية
مجلس النواب العراقي
لعام 2025 (الدورة السادسة) المرسلة من
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
بموجب كتابها بالعدد (خ/ 25 ر.م/ 79) في (8/ 12/ 2025)".
واضاف البيان، ان "المحكمة لدى التدقيق والمداولة اتضح لها ان عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء
مجلس النواب
العراقي (الدورة الانتخابية السادسة) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية ولعدم وجود ما يخل بصحتها، واستناداً الى أحكام الفقرة (سابعاً) من المادة (93) من دستور جمهورية
العراق
لسنة 2005 قررت
المحكمة الاتحادية
العليا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 / الدورة الانتخابية السادسة للفائزين المذكورة اسماؤهم في القائمة المرفقة لكتاب
المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات".
وأشار إلى أن "المحكمة قررت ايضاً اشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 المتخذ في هذه الجلسة".
وأكد أن "القرار صدر بالعدد ( 235 / اتحادية / 2025 ) في 14 / 12 / 2025 بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين (93) سابعاً و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4) سابعاً و 5 (ثانياً) من
قانون المحكمة الاتحادية العليا
رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
المفوضية: الاستبعادات مستمرة حتى مُصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات
06:49 | 2025-11-09
المفوضية تعلن إرسال نتائج الانتخابات النهائية الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها
04:19 | 2025-12-08
المفوضية تعلن موعد إرسال نتائج الانتخابات للمحكمة الاتحادية
05:11 | 2025-12-07
انضمام المحكمة الاتحادية العليا إلى رابطة المحاكم الدستورية الآسيوية
04:01 | 2025-09-24
سياسة
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
المحكمة
الاتحادية
نتائج
الانتخابات
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
قانون المحكمة الاتحادية العليا
المحكمة الاتحادية العليا
قانون المحكمة الاتحادية
مجلس النواب العراقي
المحكمة الاتحادية
الاتحادية العليا
المفوضية العليا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
محليات
28.64%
00:47 | 2025-12-13
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
00:47 | 2025-12-13
جولة جديدة لأمطار شديدة.. 5 أيام من الهطول وجزء من العراق له الحصة الأكبر
أخبار الطقس
27.22%
01:06 | 2025-12-14
جولة جديدة لأمطار شديدة.. 5 أيام من الهطول وجزء من العراق له الحصة الأكبر
01:06 | 2025-12-14
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
محليات
26.03%
00:58 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
00:58 | 2025-12-13
غداً.. محافظة عراقية تعطل دوام المدارس بسبب الطقس
محليات
18.11%
09:15 | 2025-12-13
غداً.. محافظة عراقية تعطل دوام المدارس بسبب الطقس
09:15 | 2025-12-13
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:46 | 2025-12-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:46 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:46 | 2025-12-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:46 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
اخترنا لك
بعد ان اعادته في اب الماضي.. الهيئة القضائية تلغي فوز نجم الجبوري لشموله بالمساءلة
04:50 | 2025-12-07
مفوضية الانتخابات تحدد موعد المصادقة على أسماء الفائزين
13:50 | 2025-12-02
19 طعنا انتخابيا "ضائعا" بين الأرقام المتضاربة وتساؤلات عن 220 طعنا "حُسم ولم يُرَد".. هل يحدث تغييرات؟
04:24 | 2025-12-01
الاطار يجتمع لحسم مرشحي رئاسة الحكومة اليوم.. قائمة صغيرة "كل واحد فيها لا يشبه الآخر"
02:35 | 2025-12-01
مستذكرة طعون 2021.. المفوضية: معظم الطعون بلا وثائق كافية وثقافة تقبل الخسارة غائبة
01:13 | 2025-11-30
انتخابات 2025 فرضت تحولات جديدة... ومشهد سياسي مختلف "سنيا"!
03:33 | 2025-11-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.