الوقف السني يرفض "التصريحات الشائنة" بحق قمة الهرم القضائي

أعلن ديوان الوقف السني في العراق، السبت، رفضه لتصريحات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز، تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، واصفا اياها بـ"التصريحات الشائنة".

وطالب الوقف السني في بيان لرئيس الوقف مشعان الخزرجي أدناه نصه، الحكومة العراقية بـ"اتخاذ الاجراءات اللازمة والخطوات القانونية الحاسمة لمنع التطاول على سيادة الدولة العراقية".

وكان عضو الكونغرس الأمريكي مايك والتز، اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومجلس القضاء بـ"الولاء الى ايران" حسب قوله، الامر الذي تسبب بغضب سياسي وشعبي في العراق.