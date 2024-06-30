نشرة السومرية.. رفض للتطاول الأمريكي على القضاء وخدمات البرلمان تصف شركات وزارة الإعمار بالميتة

= بعد التطاول الامريكي على القضاء.. تصاعد موجة الغضب السياسي في العراق.. ودعوات لوضع حد للاساءات الخارجية.= الصحافة العراقية تحتفل بعيدها الخامس والخمسين بعد المئة.. واللامي يطالب البرلمان بتمرير قانون تقاعد الصحفيين.= خدمات البرلمان تصف شركات وزارة الإعمار بالميتة.. والكشف عن صفقات فاسدة تسببت بهدر للمال العام.= بالتعاون مع الكويت.. تفكيك شبكة للاتجار بالمخدرات في البصرة.. وسيوف الحق تطارد عصابات داعش بخمس محافظات.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.