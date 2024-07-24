بحضور 194 نائباً.. مجلس النواب يعقد جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الجديد

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (3) من الفصـــل التشريعـــي الثاني السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 194 نائباً".ويتضمن جدول اعمال الجلسة، قراءة اولى وثانية لعدد من مشاريع القوانين كما موضح بالجدول ادناه: