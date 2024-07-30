الاعرجي يحذر من التطرفين الفكري والديني: آفة خطيرة تهدد المجتمع

وقال الاعرجي في كلمة له، حضرتها السومرية، إن "التطرف من الآفات التي بليت بها المجتمعات"، مبيناً أن "التطرف الفكري والديني هو تجاوز للحدود المعقولة والمنطقية والقياسات المنطقية".وأشار إلى أن "الأوساط الطلابية تعتبر افضل مساحة وساحة لإشاعة الاعتدال والوسطية وقبول الاخر"، مردفاً: "عندما يتم تعزيز التمساك المجتمعي ووحدة الكلمة والموقف سيكون للعراق احتراما كبيرا من قبل الجيران والأصدقاء، لافتاً إلى أن التشتت سينعكس بنتائج سلبية".