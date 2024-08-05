المحكمة الاتحادية ترد دعوى "خشان وسند" بشأن التحالف الدولي في العراق

وقال مصدر قضائي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موضوع الدعوى كان طلب الحكم بعدم صحة موافقة المدعى عليهما على السماح للقوات الامريكية بالبقاء على الاراضي العراقية وإلغائه وإلزامهما باستعادة المناطق والمنشآت التي تستغلها القوات الامريكية بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية وكذلك المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن العمليات التي تمت بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية وعن استغلال المناطق والمنشآت العراقية خلال الفترة من تاريخ 1 \1 \2009 ولغاية تاريخ تسليمها الى الحكومة العراقية".وأضاف المصدر، أن "حالة الدعوى حُسمت باصدار القرار بالرد لعدم الاختصاص".