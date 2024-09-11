بغداد وطهران تبحثان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني

وذكر بيان للقضاء ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استقبل القضاء الاعلى الأربعاء الموافق 11 /9 /2024 الجمهورية الإسلامية الايرانية مسعود بزشكيان والوفد المرافق له".وبحث اللقاء، "سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني البلدين".