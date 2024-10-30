المفوضية: سننشر نتائج انتخابات كردستان النهائية بكامل تفاصيلها اليوم الأربعاء

وقال رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر نتائج انتخابات الإقليم النهائية عمر أحمد، إن "المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة وبأجواء آمنة، وعملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية".وأضاف أحمد، أن "41 ألفاً من موظفي الاقتراع عملوا في انتخابات و1800 مراقب دولي و10 مراقب محلي"، الى انه "سيتم نشر النتائج النهائية اليوم بكل تفاصيلها في موقع المفوضية".وشدد رئيس مجلس المفوضين على ان "3 أيام فقط هي مجال للطعن من قبل كل الجهات على نتائج النهائية".