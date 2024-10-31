مجلس النواب يعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان

وقال في بيان ورد لـ نيوز، ان "مجلس عقد جلسته ضمن الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعـــي، الثاني الجلســـــة رقم (١٦)".وأضاف، ان "عدد الحضور ١٩٥ نائب".