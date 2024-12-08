بعد سقوط الأسد.. ما مصير الجنود السوريين الذين دخلوا العراق؟

وقال للسومرية نيوز، انه "لا يوجد اي قرار يخص الجنود الداخلين الى لغاية الان"، مبينا انه "تم نصب الخيم لهم وتأمين الطعام والشراب والملابس والحمامات لهم".وكان اكثر من 2500 جندي دخلوا الى عبر الحدود وقاموا بتسليم أسلحتهم الى العراقي، وذلك بعد ان تقطعت الاوصال بين شرق سوريا ومناطق دمشق وجنوبها، بعد تقدم المعارضة المسلحة باتجاه حمص من والجنوب.وأعلنت المعارضة السورية المسلحة اسقاط نظام بشار الأسد فجر اليوم فيما تشير المعلومات الى ان بشار الأسد غادر بطائرة قبل ان تختفي من الرادار فوق حمص.