بحضور رئيس الوزراء.. انطلاق اجتماع وزراء الصحة العرب في بغداد

وأشار السوداني في كلمة افتتح بها اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب (الدورة العادية الـ 61) التي انطلقت اعمالها في الى ضرورة متابعة الواقع الصحي "المتحطم" الذي يعاني أهل غزة وعموم الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان، مردفا بالقول ان "العراق كان ولا يزال في طليعة المبادرين الى اغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني وحريٌّ بنا ان ننطلق في تعبئة الجهود من اجل تغيير هذا الواقع الصحي المؤلم الذي يستهدف كرامة الانسان، وان نمد يد العون للشعبين وهم يذوقون مرارة فقدان العلاج والرعاية وحصار العدوان".وأضاف أنه "يتحتم علينا الوقوف مع السوري في محنته والمنعطف الصعب الذي يمرُّ به، وما يترافق مع الظروف والاحداث من ضغط الاحتياجات الانسانية، وهو ما يستدعي التأكيد المتكرر على سلامة ارض سوريا وسيادتها، وسلامة مؤسسات الدولة والممتالكات العامة والخاصة، وحفظ السلم الاهلي الغني بالتنوع الاجتماعي والثقافي والاثني مع احترام ارادة السوري".ومن جانبه، بين وزير الصحة صالح الحسناوي ان "هناك نقصا كبيرا بالأدوية في غزة ويجب دعم الوضع الصحي في القطاع"، مطالبا "بالوقف مع سوريا بالتزامن مع الأحداث الأخيرة التي تشهدها".واكد "أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين دول الأعضاء ومنظمة الصحة العالمية".