العراق يتضامن مع الصين بعد زلزال التبت

اعربت العراقية، الأربعاء، عن تضامنها مع بعد الزلزال القوي الذي ضرب منطقة التبت.

وقالت الوزارة في بيان، "تعرب وزارة خارجية عن عميق تعاطفها وتضامنها مع الشعبية الصديقة، إثر الزلزال القوي الذي ضرب منطقة التبت في جبال الهيمالايا جنوب البلاد، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وإصابة آخرين، إلى جانب وقوع خسائر مادية جسيمة".

وأضاف البيان "وإذ تعبّر الوزارة عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الصيني الصديق، فإنها تشاطر أسر الضحايا وذويهم ألم هذا المُصاب الجلل، راجيةً الشفاء العاجل للمصابين، ولجمهورية وشعبها دوام الاستقرار والسلام".

وضرب زلزال بلغت قوته 6.8 على مقياس ريختر التبت الصينية، اسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.