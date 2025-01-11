في "اجتماع مصارحة".. الكرد يعيدون النظر بشكل "الشراكة السياسية" مع بغداد

وفي اجتماع عقد اليوم في مجلس وزراء كردستان، والذي وصفته الحكومة بانه اجتماع "غير عادي"، وضمت ممثلي حكومة إقليم في بغداد، ورؤساء كتلتي البارتي واليكتي ونائب رئيس شاخوان عبد الله، قال رئيس حكومة إقليم مسرور بارزاني، ان تعامل مع إقليم ليس تعاملاً مع إقليم اتحادي، وهو سلوك ظالم وغير وغير مقبول".واضا انه "اعتقد أنه إذا كنا متحدين، فلن يكون لدى القدرة على فرض أي شيء على كردستان، لكن الفرض جاء بسبب انقسام الأحزاب السياسية".واعتبر ان "الحكومة الاتحادية لن تلتزم بقرارات الاتحادية إذا كان القرار في مصلحة إقليم كردستان"، مضيفا انه "شغلوا كلها بقضية الرواتب، وكل تضحيات ونضالات الكرد على مدى مائة عام تحولت إلى رواتب، وقد نجحت".وكان المتحدث باسم حكومة إقليم قد لوح بإمكانية انسحاب الكتل الكردية من "حكومة بغداد"، وذلك ردًا على الخلافات المستمرة بشأن ازمة الرواتب.