في بغداد.. اجتماع طارئ يناقش تأهيل العائدين من الهول

شهدت العاصمة بغداد، مساء الخميس، عقد اجتماع طارئ ناقش جهود تأهيل وإعادة إدماج وتوطين العراقيين العائدين من مخيم الهول في شمال شرق .

وقالت في بيان، "ترأس نائب ووزير الخارجية حسين، اليوم الخميس اجتماعاً طارئاً بمشاركة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزيرة الهجرة والمهجرين، ووزير الرياضة والشباب، ووزير التربية، ومستشار الأمن القومي، ورؤساء الأجهزة الأمنية، ووكلاء عدد من الوزارات الخدمية والجهات الوطنية المختصة، ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة".

وجرى خلال الاجتماع "مناقشة الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية ووكالات لتأهيل وإعادة إدماج وتوطين العراقيين العائدين من مخيم الهول في شمال شرق سوريا، إضافةً إلى التدابير التي تتخذها وزارات الدولة والجهات الأمنية العراقية والوكالات الأممية للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن قرار الإدارة الأمريكية الحالية تجميد الدعم المالي الذي تقدمه للوكالات الأممية، والأبعاد الاستراتيجية لمثل هذا القرار على أمن واستقراره".



كما ناقش المجتمعون "التدابير الأمنية والخدمية التي اتخذتها الوزارات الخدمية والجهات الأمنية لاستمرار زخم إعادة التأهيل للعائدين من مخيم الهول وإدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية، وتقديم خدمات الأمن الغذائي، والتعليم، والرعاية الصحية والاجتماعية في مركز الأمل، وذلك بالتنسيق مع عدد من وكالات المتخصصة".