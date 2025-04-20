بعد ملك الأردن.. الخارجية العراقية تتحرك نحو محمود عباس

– سياسي

سلم نائب ، اليوم الاحد، الرئيس الفلسطيني دعوة رسمية لحضور في .

وقالت في بيان ورد لـ ، ان " ، استقبل في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، نائب رئيس ووزير الخارجية، ، الذي سلّمه دعوة رسمية من رئيس جمهورية ، ، للمشاركة في أعمال المزمع عقدها الشهر المقبل في العاصمة ".

ونقل الوزير خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية ورئيس ، إلى الرئيس .

وتابع انه "جرى خلال اللقاء استعراض الاستعدادات التي تبذلها لاستضافة القمة".

وأكّد حسين "حرص العراق على أن تكون هذه القمة منصة لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات المشتركة"، مشيراً إلى "أهمية المشاركة الفاعلة لدولة فلسطين في أعمال القمة، لاسيّما فيما يتعلق بالقمة التنموية التي تسبق القمة السياسية".

وشدد "على أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في وجدان العراق ومواقفه الثابتة".

وأطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الوزير فؤاد حسين على نتائج زيارته الأخيرة إلى الجمهورية العربية السورية.

وتناول اللقاء كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وفلسطين، حيث اتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون في ميادين التنمية والإغاثة والدعم السياسي، في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وتطرّق الحوار إلى الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، حيث جدّد الوزير فؤاد حسين تضامن العراق الكامل مع الشعب الفلسطيني.

من جانبه، ثمّن الرئيس محمود عباس "الموقف العراقي الداعم للقضايا العربية، معرباً عن شكره للدعوة الكريمة"، مؤكدا أن "فلسطين ستظل في صدارة أولويات العمل العربي المشترك".