رئيس الوزراء: وجود الشرع في القمة العربية مهم

وقال في حوار مع الإعلامي الأميركي تيم ، إن "عقد القمة في مهم، كونه يؤكد على دور في المنطقة بحكم مواقفه المتوازنة وتاكيده على مجمل القضايا"، مبينا ان "العراق سيكون بلد مبادر في القمة ويقدم الحلول لمختلف الازمات بالمنطقة".وأضاف ان "دعوة الرئيس السوري جاءت ضمن السياق البروتوكولي المعروف لدى "، مشيرا الى ان "الشرع يمثل بغض النظر عن طريقة تغيير السلطة".وتابع "وجوده مهم ليوضح امام رؤية الجديدة، حيث ان اغلب الدول حريصة ان تتجاوز سوريا محنتها"، لافتا الى "اننا حريصون على امن سوريا كونه جزء من الامن القومي للعراق".وشدد على ضرورة "ان تكون مواقف واضحة لتحقيق الاستقرار في سوريا ومواجهة التحديات وخاصة الأمنية"، لافتا الى ان "عصابات داعش تتواجد في سوريا بفاعلية ونشاط واضح".