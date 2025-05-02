السوداني: النظام السابق اعدم والدي وانا عمري 10 سنوات

وقال في حوار مع الإعلامي الأميركي تيم ، إن "النظام السابق اعدم والدي عندما كان عمري 10 سنوات مع 5 من افراد عائلتي"، مبينا "اننا مررنا في فترة صعبة خلال الحرب العراقية الإيرانية ودخلنا في فترة الحصار الاقتصادي وكانت ظروف العراقيين صعبة للغاية طيلة العقود السابقة".وأضاف ان "التغيير بعد 2003 استبشرنا بيه خيرا لكن دخلنا في نفق اخر وهو الإرهاب منها القاعدة والتنظيمات الإرهابية وانتهينا بداعش"، موضحا "اننا نعمل الان على تعويض ابناء الشعب وتوفير الحياة الكريمة والامن والاستقرار".