السوداني وشركة "ميتا" يؤكدان على مد كيبل ضوئي لتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ، استقبل وفد شركة " ميتا " المتخصصة في وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي".وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء استعراض أوجه تطوير التعاون في مجالات التحوّل الرقمي، والسيادة الرقمية، وأمن الأفراد، وسياسات النشر".وأكد على "مضيّ الحكومة في جهود الأتمتة والتحوّل الرقمي على جميع مستويات الخدمة، والتطبيقات الحكومية والمصرفية كافة".وتابع البيان، ان "اللقاء شهد التأكيد على أهمية تنظيم عقد ورش عمل مشتركة للتعاون والتنسيق في إدارة منصّات التواصل، وكذلك قيام الشركة بمدّ ضوئي عبر الأراضي العراقية لتعزيز وتطوير والإنترنت".