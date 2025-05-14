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وزير الخارجية ونظيره الصومالي يؤكدان ضرورة استثمار القمة بمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية
سياسة
2025-05-14 | 12:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
109 شوهد
أكد نائب
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
فؤاد
، ونظيره الصومالي
عبد السلام
عبدي علي، اليوم الأربعاء، ضرورة استثمار القمة بمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "نائب
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
فؤاد حسين
نظيره الصومالي
عبد السلام
عبدي علي، وذلك على هامش التحضيرات الجارية لعقد
القمة العربية
في
بغداد
".
ورحب حسين "بنظيره الصومالي في بغداد، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط
العراق
بالصومال، وحرص
الحكومة العراقية
على تطوير آفاق التعاون مع الدول الشقيقة، بما يعكس التزام العراق بدعم التضامن العربي وتعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي مع الدول الأعضاء في
جامعة الدول العربية
".
وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتفعيل الآليات المشتركة لدعم المصالح المتبادلة".
وناقش الجانبان "أهمية انعقاد
اللجنة المشتركة
العراقية-الصومالية في أقرب وقت، لما لها من دور فعّال في تطوير العلاقات على مختلف المستويات".
واستعرض الوزيران "أهمية انعقاد القمة العربية في بغداد، باعتبارها فرصة لتعزيز العمل العربي المشترك، والتأكيد على دور العراق المحوري في دعم القضايا العربية"، مشددين على "ضرورة استثمار هذه القمة في إطلاق مبادرات مشتركة تسهم في معالجة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة".
وتابع البيان، أن "المباحثات تناولت آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في
سوريا
ولبنان، مؤكدين على "أهمية تكثيف التنسيق العربي في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية مستدامة تحفظ استقرار هذه الدول وتدعم أمنها ووحدة أراضيها، وموقف العراق والصومال الداعم للحوار كخيار أساس لحل الأزمات".
وفي ختام اللقاء، قدّم "عبد السلام عبدي دعوة رسمية إلى
فؤاد
حسين لزيارة الصومال"، مؤكداً أن "هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون والتنسيق".
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