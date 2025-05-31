مخرجات اجتماع الأحزاب الكردية بشأن أزمة الرواتب

وذكر بيان مشترك للأحزاب المجتمعة في مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني بمنطقة بيرمام في ، انهم "عقدوا اجتماعًا مشتركًا لمناقشة الوضع السياسي في والعراق، والمشكلات والعقبات القائمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وبشكل خاص القرار غير الدستوري وغير القانوني الصادر عن في بشأن إيقاف وعدم إرسال رواتب موظفي ".وأضاف البيان "بعد مناقشات وتبادلات ضرورية حول هذا الموضوع، أجمع جميع الأطراف على أن هذا القرار هو قرار سياسي موجه ضد إرادة شعب كردستان وضد الكيان السياسي والقانوني لإقليم كردستان".وتابع: "استنادًا إلى الدستور الدائم للعراق وقرارات ، وقانون موظفي ورواتب والاتفاقيات المبرمة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، يجب على الحكومة الاتحادية الالتزام بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه شعب إقليم كردستان، وألا يتم ربط حقوق ورواتب موظفي الإقليم بالصراعات السياسية".وشدد البيان على أنه "يجب أن تتوقف الحكومة الاتحادية عن سياسات التجويع والضغط على الإقليم، لما لهذه السياسات من تبعات تؤدي إلى تفاقم الأزمات وتجاهل التغيرات المتسارعة في المنطقة، وهو أمر لا يخدم مصلحة أي طرف".واتم البيان: "مواقفنا وقراراتنا وخطواتنا يجب أن تصب في مصلحة المواطنين وإقليم كردستان، ونعتبر أن الحوار والتفاوض هو أفضل طريق لحل هذه الأزمة، كما أننا نعتبر جميع الخيارات مفتوحة أمامنا بما يخدم المصالح العليا لإقليم كردستان".