بغداد وبكين تبحثان التحضيرات للقمة العربية – الصينية الثانية

الخارجية العراقية ذكرت في بيان، ان نائب رئيس ، ، استقبل اليوم الخميس سفير جمهورية الشعبية لدى ، . ونقل السفير خلال اللقاء رسالة من تتعلق بالتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية–الصينية الثانية، والمقرر إقامتها في العاصمة خلال العام المقبل.وأعرب السفير تسوي عن تقدير بلاده للدور المحوري الذي يضطلع به العراق في إطار التحضير للقمة، لا سيما في ظل رئاسته الحالية للقمة العربية، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون مع الجانب العراقي لضمان نجاح هذا الحدث المهم.من جانبه، أكد الوزير أهمية عقد القمة في بكين، مشيرًا إلى تطلع العراق للعب دور فاعل في التحضير لها، وتنسيق المواقف بين وجامعة الدول العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف القمة وإنجاح أعمالها.وتم الاتفاق – بحسب البيان - خلال اللقاء على وضع آلية تنسيقية مشتركة بين العراق والصين، تتولى متابعة التحضيرات للقمة، وتحديد مواعيد اجتماعاتها في المستقبل القريب.كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع إلى التحضير لزيارة مرتقبة لوفد رفيع المستوى من الصين إلى ، بهدف متابعة العمل على تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.