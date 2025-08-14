الجنابي للقائم بالأعمال الأميركي: الإصلاح ومحاربة الفساد أولوية وطنية بجهد مخلص

وقال للجنابي في بيان ورد لـ ، إن الأخير "استقبل فاجن، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة واستعراض أبرز المستجدات السياسية في البلاد والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".ونقل البيان عن رئيس النيابية تأكيده أن "محاربة الفساد تبدأ من الجهد البشري المخلص وإرادة الشعب"، مبيناً أن "إصلاح المنظومة الإدارية يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل وأن نجاح هذا المسار يتطلب تكاتف الجهود المحلية والدولية لدعم الإصلاح وحماية المال العام".