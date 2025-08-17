الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
09:30 AM
الى
10:00 AM
LIVE
إيران تحذر أمريكا وإسرائيل من أي "مغامرة عسكرية"
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
السوداني يوجه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لانسيابية إطلاق قروض مبادرة "ريادة"
سياسة
2025-08-17 | 06:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
135 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
وجه رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الأحد، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق انسيابية إطلاق القروض الخاصة بمبادرة "ريادة" الشبابية.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
السوداني
ترأس اليوم، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مبادرة (ريادة)، وإطلاق القروض الشبابية الخاصة بالمتقدمين المؤهلين".
وأشار المكتب الى "أهمية المبادرة والصدى الإيجابي الذي لاقته في أوساط الشباب، كونها تؤسس لواقع جديد في سوق العمل وتنمية القطاع الخاص وتفعيل الفرص، عبر مشاريع صغيرة مرشحة الى أن تكون مشاريع كبيرة"، مشدداً على "ضرورة اختصار الوقت في معاملات منح القروض للشباب".
وبحسب البيان، وجه رئيس
مجلس الوزراء
بـ"اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق انسيابية اطلاق القروض بما يضمن استلام كل الذين اكملوا اجراءاتهم، وأن لا يكون الانتظار طويلاً، خاصة مع تحقق التعزيز من جانب البنك المركزي، وهو ما يعد إضافة مهمة نحو تحقيق الأهداف".
وتابع المكتب، أن "الاجتماع استعرض ما أنجزته المبادرة لغاية الآن، إذ بلغ عدد المسجلين قرابة نصف مليون، تتراوح اعمارهم بين 18-50 سنة، ويبلغ عدد الذين انتظموا في التدريب اكثر من 90 ألفاً خلال 18 شهراً، أما الذين اكملوا التدريب فقد بلغ عددهم 48 ألفاً، مع تسليم فعلي لـ 12 ألف قرض، وبمعدل إطلاق للمبالغ بحدود مليار دينار أسبوعياً، وقد نتج عن المبادرة خلق عدد من فرص العمل بلغ نحو 22 ألف فرصة في مختلف نشاطات القطاعات التنموية الخاصة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
السوداني
قروض
مبادرة
ريادة
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
المكتب الإعلامي
السومرية نيوز
رئاسة الوزراء
شياع السوداني
مجلس الوزراء
مكتب الإعلام
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
