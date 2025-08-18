الصفحة الرئيسية
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537600-638911353333182140.jpeg
الرئاسات الأربع تجتمع بشأن الاستعدادات للانتخابات المقبلة
سياسة
2025-08-18 | 13:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
234 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
عقدت الرئاسات الأربع، اليوم الإثنين، اجتماعا بشأن تطبيق
قانون العفو العام
والاستعدادات للانتخابات المقبلة.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "الرئاسات الأربع عقدت، اليوم الإثنين، اجتماعاً في قصر بغداد بحضور رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، ورئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
، ورئيس
مجلس النواب
محمود المشهداني
، ورئيس
مجلس القضاء الأعلى
فائق زيدان
، لبحث التطورات في البلاد وملف الاستعدادات للانتخابات المقبلة".
وأضاف انه "جرى، خلال الاجتماع، استعراض المقترحات التي أرسلها السيد رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى ضمان بيئة انتخابية آمنة مستقرة عنوانها الشفافية والنزاهة، وتسعى لتوفير فرص متساوية بين جميع المتنافسين في الانتخابات".
واكد ان "المجتمعين ناقشوا الإشكاليات التي رافقت عقد جلسات مجلس النواب الأخيرة، حيث تم التشديد على ضرورة معالجتها بالشكل القانوني المعمول به والتركيز على متابعة ومناقشة مشاريع القوانين المختلفة المعروضة على المجلس لغرض إقرارها وبما يؤمن حقوق المواطنين كافة".
وبين ان "الاجتماع تناول مهام مجلس
القضاء الأعلى
بتنفيذ التشريعات الانتخابية وبما يعزز سيادة القانون ويحافظ على المسيرة الديمقراطية في البلاد، ويكرس مبادئ النزاهة والشفافية، ويرسخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية ودورها في خدمة الصالح العام".
وأشار الى ان "الاجتماع بحث أيضاً ما يتعلق بتنفيذ
قانون العفو العام
وأعداد النزلاء المشمولين بفقراته وإدارة شؤونهم وطبيعة اللجان العاملة في إعادة التحقيق معهم او المحاكمة وإطلاق سراحهم، والتأكيد على ضرورة تسهيل تطبيق فقرات القانون وحل المعوقات التي تحول دون تنفيذه".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
الحلبوسي والسيد الحكيم يبحثان الاستعدادات للانتخابات المقبلة
16:50 | 2025-07-29
الإطار التنسيقي يقرر رفع توصية للرئاسات الأربع للمضي بإقرار لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات
02:15 | 2025-08-05
الكشف عن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة
01:30 | 2025-07-27
المفوضية تصدر توضيحاً بشأن نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات البرلمان المقبلة
10:24 | 2025-05-21
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
سياسة
03:32 | 2025-08-17
سياسة
43.8%
03:32 | 2025-08-17
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
03:32 | 2025-08-17
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
سياسة
05:40 | 2025-08-18
سياسة
21.32%
05:40 | 2025-08-18
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
05:40 | 2025-08-18
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
رياضة
20.61%
12:53 | 2025-08-17
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
12:53 | 2025-08-17
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
أمن
04:02 | 2025-08-17
أمن
14.26%
04:02 | 2025-08-17
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
04:02 | 2025-08-17
المزيد
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
السامرائي يستقبل الحسان ويشيد ببرامج الأمم المتحدة
14:46 | 2025-08-18
14:46 | 2025-08-18
زيلينسكي يعلن استعداده للمشاركة في الاجتماع الثلاثي
13:36 | 2025-08-18
13:36 | 2025-08-18
نائب بارزاني والسفير البريطاني يبحثان تنظيم قوات البيشمركة
11:15 | 2025-08-18
11:15 | 2025-08-18
السامرائي والمشهداني يبحثان مستجدات المرحلة السياسية
08:46 | 2025-08-18
08:46 | 2025-08-18
المساءلة والعدالة: لا صحة لشمول النائب زياد الجنابي بإجراءاتنا (وثيقة)
07:41 | 2025-08-18
07:41 | 2025-08-18
العوادي: الحكومة ستدعم كل الجهود الفنية والقانونية للتعرّف على ضحايا الخسفة
07:32 | 2025-08-18
07:32 | 2025-08-18
