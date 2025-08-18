الرئاسات الأربع تجتمع بشأن الاستعدادات للانتخابات المقبلة

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "الرئاسات الأربع عقدت، اليوم الإثنين، اجتماعاً في قصر بغداد بحضور رئيس ، ورئيس الجمهورية ، ورئيس ، ورئيس ، لبحث التطورات في البلاد وملف الاستعدادات للانتخابات المقبلة".وأضاف انه "جرى، خلال الاجتماع، استعراض المقترحات التي أرسلها السيد رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى ضمان بيئة انتخابية آمنة مستقرة عنوانها الشفافية والنزاهة، وتسعى لتوفير فرص متساوية بين جميع المتنافسين في الانتخابات".واكد ان "المجتمعين ناقشوا الإشكاليات التي رافقت عقد جلسات مجلس النواب الأخيرة، حيث تم التشديد على ضرورة معالجتها بالشكل القانوني المعمول به والتركيز على متابعة ومناقشة مشاريع القوانين المختلفة المعروضة على المجلس لغرض إقرارها وبما يؤمن حقوق المواطنين كافة".وبين ان "الاجتماع تناول مهام مجلس بتنفيذ التشريعات الانتخابية وبما يعزز سيادة القانون ويحافظ على المسيرة الديمقراطية في البلاد، ويكرس مبادئ النزاهة والشفافية، ويرسخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية ودورها في خدمة الصالح العام".وأشار الى ان "الاجتماع بحث أيضاً ما يتعلق بتنفيذ وأعداد النزلاء المشمولين بفقراته وإدارة شؤونهم وطبيعة اللجان العاملة في إعادة التحقيق معهم او المحاكمة وإطلاق سراحهم، والتأكيد على ضرورة تسهيل تطبيق فقرات القانون وحل المعوقات التي تحول دون تنفيذه".