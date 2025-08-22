بغداد وبيروت تبحثان تحضيرات عقد اجتماعات اللجنة العراقية – اللبنانية الشهر المقبل

وذكر بيان للسفارة، انه "التقى القائم بأعمال لدى لبنان، ، يوم الجمعة الموافق 22 آب 2025، وزير العمل بهجت حيدر، في مقر ببيروت. وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى متابعة مخرجات الزيارة الأخيرة لوزير العمل اللبناني إلى ، ولقائه كلًا من رئيس ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ".كما تطرق ، وفق البيان، "إلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات – المشتركة، المقرر انعقادها في النصف الثاني من الشهر المقبل".وبحث الجانبان "عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون في مجالات الاستثمار، وتنظيم شؤون العمالة وانتقالها بين البلدين، فضلًا عن الجهود المبذولة لإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء عدوان الكيان الإسرائيلي الأخير على لبنان".