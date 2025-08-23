خشية سياسية من عراق مشابه لـ2014.. ما الأخطر من سقوط ثلث الأراضي؟

وبعد اشهر طويلة من السخرية العامة مما ينقله ويحذر منه سياسيون او محللون عن "اخطار واستهدافات قد تقوم بها او لتغيير النظام او الوضع في "، بدأت اقوى الفصائل المسلحة في العراق تتحدث عن اخطار محتملة، حتى ان حركة النجباء وكتائب وعلى لسان الامينين العامين للحركتين، حيث شددا على توسيع الترسانة العسكرية، والاستعداد لاستهدافات محتملة.وقبل أيام، وفي سياق سخريته من الحديث عن حل ، قال رئيس في تصريحات متلفزة ان "من يفكر بعدم وجود حاجة للحشد فهو مجنون، فالوضع الإقليمي لا يقل سوءا عن 2014".وفي ذات الطريقة، قال الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق في كلمة يوم امس، ان "الاحداث التي تجري الان ومقدماتها هي اخطر من المقدمات التي كانت موجودة في 2014 قبل ظهور "، وذلك في نفس سياق الحديث عن حل الحشد.وعموما، تبقى نوع المخاطر التي يتم الحديث عنها غير معروفة، هل هي اخطار "جهادية" او قادمة من ، ام على شكل طائرات وصواريخ أمريكية إسرائيلية؟.. لكن بكل الأحوال تتضارب التحليلات بين حقيقة وجود مخاطر قد تهدد العراق، وبين كون هذه المخاطر التي يتحدث عنها السياسيون عبارة عن تخويف او رد فعل استباقي وعكسي على التفكير بحل او دمج او اضعاف الحشد الشعبي والتصوير بعدم الحاجة له.