السوداني يؤكد ضرورة العمل على تأسيس جمعية للصداقة العراقية الباكستانية

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم الأمين العام لحزب وحدة ، وعضو الباكستاني، الشيخ راجا ناصر والوفد المرافق له".وبحسب البيان، أكد السوداني، على "عمق العلاقات الثنائية والأواصر الدينية والثقافية بين الشعبين العراقي والباكستاني، وأهميتها في تعزيز التعاون المشترك"، مشيرا الى "ضرورة العمل على تأسيس جمعية للصداقة العراقية ، وتطوير العمل البرلماني من خلال تفعيل اللجان النيابية المشتركة، كبوابة للتعاون في مختلف القطاعات بين البلدين".وأكد السوداني أن " لديه آليات عمل واضحة تضمن احترام حقوق العاملين الأجانب مع مراعاة تنفيذ القوانين الضابطة لهذا الملف"، لافتا الى أن "الحكومة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للزائرين في المناسبات الدينية، وعبر كل منافذ الدخول".وشدد رئيس على "ضرورة وحدة وتكاتف المواقف الاسلامية في ظل الوضع الراهن، خاصة إزاء ما يحصل في غزّة من جرائم إبادة وتجويع لأهلها"، مشيراً الى "أهمية الدور العراقي والباكستاني، الرافض للعدوان وتوسعة الصراع في المنطقة".من جانبه أعرب الشيخ جعفري عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء، ولعموم الشعب العراقي بكل فعالياته على ما يُبذل من جهود في استقبال زائري العتبات في العراق وما يجده الزائرون من حفاوة وترحاب، مؤكداً سعي بلاده الى تعزيز التعاون الثنائي وبما يصبّ بمصلحة البلدين الصديقين، بحسب البيان.