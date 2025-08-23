الصفحة الرئيسية
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538118-638915475024375755.jpeg
السوداني يؤكد ضرورة العمل على تأسيس جمعية للصداقة العراقية الباكستانية
سياسة
2025-08-23 | 08:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
348 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم السبت، عمق العلاقات الثنائية والأواصر الدينية والثقافية بين الشعبين العراقي والباكستاني، مشددا على ضرورة العمل على تأسيس جمعية للصداقة العراقية
الباكستانية
.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
السوداني
استقبل اليوم الأمين العام لحزب وحدة
المسلمين
، وعضو
مجلس الشيوخ
الباكستاني، الشيخ راجا ناصر
عباس جعفري
والوفد المرافق له".
وبحسب البيان، أكد السوداني، على "عمق العلاقات الثنائية والأواصر الدينية والثقافية بين الشعبين العراقي والباكستاني، وأهميتها في تعزيز التعاون المشترك"، مشيرا الى "ضرورة العمل على تأسيس جمعية للصداقة العراقية
الباكستانية
، وتطوير العمل البرلماني من خلال تفعيل اللجان النيابية المشتركة، كبوابة للتعاون في مختلف القطاعات بين البلدين".
وأكد السوداني أن "
العراق
لديه آليات عمل واضحة تضمن احترام حقوق العاملين الأجانب مع مراعاة تنفيذ القوانين الضابطة لهذا الملف"، لافتا الى أن "الحكومة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للزائرين في المناسبات الدينية، وعبر كل منافذ الدخول".
وشدد رئيس
مجلس الوزراء
على "ضرورة وحدة وتكاتف المواقف الاسلامية في ظل الوضع الراهن، خاصة إزاء ما يحصل في غزّة من جرائم إبادة وتجويع لأهلها"، مشيراً الى "أهمية الدور العراقي والباكستاني، الرافض للعدوان وتوسعة الصراع في المنطقة".
من جانبه أعرب الشيخ جعفري عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء، ولعموم الشعب العراقي بكل فعالياته على ما يُبذل من جهود في استقبال زائري العتبات
المقدسة
في العراق وما يجده الزائرون من حفاوة وترحاب، مؤكداً سعي بلاده الى تعزيز التعاون الثنائي وبما يصبّ بمصلحة البلدين الصديقين، بحسب البيان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
السوداني
باكستان
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
المكتب الإعلامي
السومرية نيوز
رئاسة الوزراء
شياع السوداني
مجلس الوزراء
مكتب الإعلام
+A
-A
