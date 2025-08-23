احتجاز عراقيين في السعودية.. مناشدات وسؤال برلماني

وذكر ذوي بعض المعتقلين، وبينهم طلبة في كليات الطب والقانون، أن أبنائهم اعتقلوا بعد 29 أيلول 2024، وكانوا لحظة الاعتقال في ، قائلين إن سبب اعتقالهم يعود لقيامهم بنشر تعزية على مواقع التواصل باستشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني .وقالت والدة أحدهم إن ابنها الوحيد، كان برفقتها في عندما جرى اعتقاله، ولم تقابله بعد ذلك حتى اليوم.ونشرت عائلاتهم مناشدات على مواقع التواصل وظهر بعضهم في وسائل الإعلام، وطالبوا المسؤولين بالتحرك للإفراج عن أبنائهم المحتجزين.من جانبه، وجه عضو النيابية سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية حول "الإجراءات المتخذة من قبل بشأن إطلاق سراح 9 عراقيين معتقلين في منذ 9 أشهر دون الإعلان عن التهم الموجهة إليهم أو محاكمتهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم".وتساءل أيضاً عن مدى "صحة قيام السلطات السعودية باحتجاز عراقيين معتمرين أو حجاج لمجرد وجود منشورات في هواتفهم تتعارض مع قوانين المملكة حتى وإن كانت سابقة لدخول الحاج أو المعتمر لأراضيها".وكثرت في السنوات القليلة الماضية حالات احتجاز مواطنين عراقيين في السعودية أثناء تأديتهم المناسك لأسباب سياسية، وبينهم شخصيات ذات ظهور إعلامي في .ويشكو العديد من العراقيين ممارسة رقابة شديدة عليهم أثناء الحج وتفتيش هواتفهم باستمرار، وتعرض زملائهم للاعتقال دون توجيه تهمة واضحة إليهم.وإثر هذه الحالات، تتحرك المؤسسات الحكومية العراقية المعنية دبلوماسياً لإطلاق سراح المعتقلين، وجرى بالفعل الإفراج عن بعضهم في حين لا يزال آخرون قيد الاحتجاز.ولا تصدر السعودية بيانات رسمية حول هذه الحالات، في حين يشكو ذوي المعتقلين منعهم من مقابلة أبنائهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم.ويؤكد مقربون من المعتقلين أن غالبية الحالات سببها عدم معرفة أو اطلاع المواطنين العراقيين على القوانين السعودية.