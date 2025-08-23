رئيس مجلس الوزراء يوجّه باستكمال الصياغة النهائية لرؤية "العراق 2050"

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن " ، وجه اليوم السبت، اللجنة الوطنيّة العليا للاستراتيجيات في ، بالمباشرة في استكمال تنفيذ متطلبات الشاملة طويلة الأمد (العراق 2050 – نحو التنميّة والمستقبل)، التي تُمهِّد لتحوّل استراتيجي في منظومة على مختلف الصعد التنموية، والاقتصادية، والإدارية، والتقانة الرقمية والذكاء الاصطناعي".وأكد السوداني، خلال اجتماعه برئيس للاستراتيجيات في العراق، أن "تنفيذ الرؤية المرتقبة ينبغي أن يرتقي بالواقع العراقي وخصوصياته، لما تمثله من خريطة طريق استراتيجية تؤسس لعقد وطني جديد، يعيد الثقة بالمؤسسات، ويضمن مشاركة كل فئات المجتمع في صناعة مستقبل البلاد، بعيدًا عن السياسات الآنية وردود الأفعال".ويأتي هذا التوجيه، وفق البيان، "تطبيقاً للرؤية التي عرضها سيادته في المنهاج الوزاري، في إطار التأسيس لعهد جديد من التخطيط الاستشرافي الرصين، يعيد رسم ملامح العراق خلال العقود الثلاثة المقبلة، استنادًا إلى معايير التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والتحوّل الرقمي، والسيادة المتكاملة على القرار والموارد".