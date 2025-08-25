العراق يسلم السعودية رسالة بشأن ملف المعتقلين العراقيين

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "نائب ووزير الخارجية التقى، اليوم الاثنين، في مدينة جدة، بسمو الأمير ، وزير خارجية ".وأضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة ضرورة عقد الأمنية المشتركة بين جمهورية والمملكة العربية في أقرب وقت ممكن، لما لها من دور في ترسيخ أواصر التعاون والتنسيق".وتابعت ان "الوزير سلم رسالة خطية إلى وزير الخارجية السعودي، تضمنت المطالبة بالإفراج عن المعتقلين العراقيين في السجون السعودية"، موضحة ان "الوزير اكد حرص على متابعة هذا الملف بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين".