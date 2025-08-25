استبعاد ظافر العاني من الانتخابات

وذكرت الوثيقة في بيان ورد لـ ان " قرر:اولاً: المصادقة على توصية محضر لجنة تدقيق أهلية المرشحين لانتخابات 2025 والمشكلة بالامر الوزاري (79) في 16 تموز الماضي بالعدد (59) في 24 اب الحالي، استبعاد المرشح محمود ( المرشح عن حزب تقدمعن محافظة ( ) تسلسل (3) استناداً للمادة (ثالثاً) من قانون انتخابات ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل وعدم التزامه بالفقرة الخامسة من قواعد السلوك الموقعة من قبله".ثانياً : تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم .