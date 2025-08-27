السامرائي يلتقي أعضاء العزم ويؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " ، استقبل اليوم، في مكتبه بالعاصمة ، وفداً من أعضاء تحالف العزم في ، حيث جرى خلال اللقاء التباحث حول أبرز القضايا التي تخص المحافظة، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز حضورها السياسي والنيابي بما يحقق مصالح أبنائها".وأضاف المكتب، "كما تناول اللقاء مناقشة استحقاقات المرحلة المقبلة، وسبل دعم العمل المشترك بين ممثلي التحالف في مختلف المحافظات، بما يرسخ وحدة الموقف الوطني ويعزز قدرة التحالف على خدمة أبناء الشعب العراقي وتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار والتنمية".