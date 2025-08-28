دول الترويكا تستعد لتفعيل "آلية الزناد" ضد ايران اليوم

ونقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي قوله إن زعماء "الترويكا" أبلغوا وزير الخارجية الأمريكية بنيتهم تفعيل آلية العقوبات اليوم، وأنهم يعتقدون أن تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.وشددت دول الترويكا، وبريطانيا وفرنسا، على أن إطلاق عملية إعادة فرض العقوبات لا يعني نهاية الدبلوماسية، وأن الترويكا تظل منفتحة على التواصل مع إيران في الأسابيع التي تسبق سريان العقوبات.وتتيح آلية الزناد او "سناب باك"، لأي طرف من أطراف الاتفاق (أمريكا، ، ، ، ، المانيا)، أن يشتكي من إخلال إيران بالتزاماتها النووية، ويفتح بموجبها مسارا قانونيا قد ينتهي بإعادة فرض جميع العقوبات الأممية التي كانت مفروضة قبل توقيع الاتفاق، دون الحاجة إلى تصويت جديد في .