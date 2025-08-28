المجلس الأعلى للمياه يقرر مفاتحة الجانبين التركي والايراني لزيادة الاطلاقات المائية

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ ، انه "ترأس رئيس ، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للمياه، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين والمديرين العامين للدوائر المعنية".وقدّم وزير الموارد المائية، خلال الاجتماع، "رؤية مفصّلة عن الواقع المائي الحالي داخل البلد، والتوقعات خلال موسم القادم، إلى جانب استعراض الجهود والعلاقات في مجال المياه مع دول الجوار والمنبع لنهري دجلة والفرات، والسبل المتاحة للحفاظ على حصّة المائية، في ظل التغيّرات المناخية والجفاف وآثاره على البيئة والزراعة وعموم نواحي الحياة".ووجّه ، "بعقد اجتماع برئاسة نائب رئيس وزير الخارجية، ومشاركة الوزراء ورؤساء الدوائر المعنية، لرسم الخطة العراقية الشاملة للتحرك والإجراءات في هذا المجال خلال الفترة القادمة".وأقرّ المجلس، بحسب البيان، "المضيّ في استخدام في مجال الرّي، ونُظم الزراعة الحافظة للمياه، وحماية سلاسل الإمداد، ودعم المزارعين ببرامج طارئة واجتماعية معززة للدخل، وإعادة هيكلة الخطة الزراعية على أسس مرنة تراعي الجفاف، ودعم زراعة المحاصيل واطئة الاستهلاك للمياه".وتابع البيان، انه "جرى إقرار خطوات تفعيل الشراكات مع الوزارات ذات العلاقة، لوضع خارطة طريق للتكيّف المناخي، وإطلاق برنامج دعم مالي وفني للمزارعين ومربّي الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة من الجفاف".وأقرّ المجلس، "مفاتحة الجانبَ التركي لزيادة الإطلاقات المائية الواصلة إلى العراق في حوضي دجلة والفرات، والتأكيد على تلبية احتياجات العراق خلال هذه المرحلة، وعقد اجتماع فني وزاري مع الجانب الإيراني لبحث الإطلاقات المائية في نهري الكارون والكرخة".