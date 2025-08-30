السوداني: لبغداد الحصة الأكبر من المشاريع

اعتبر ، السبت، أن لبغداد الحصة الأكبر من المشاريع بسبب ما عانته من إهمال وإرهاب.



وقال خلال حضوره مؤتمراً عشائرياً لشيوخ عشائر ووجهاء جانب في ، أقيم في مضيف الشيخ سعد مجيد ، "أولويات البرنامج الحكومي وضعت وفق دراسة علمية، عالجت الآثار السلبية التي شهدها بسبب الارهاب وسوء الإدارة".

وأضاف أن "شرعية النظام السياسي قائمة على ثقة الشعب بمؤسسات الدولة، وأولينا اهتماماً في تنفيذ البرنامج الحكومي ومستهدفاته لترسيخ ثقة المواطنين"، مردفا "اليوم العراق يشهد ورشة عمل مستمرّ من إلى ، لتنفيذ مختلف ".

ولفت السوداني الى أنه "لبغداد الحصة الأكبر من المشاريع بسبب ما عانته من إهمال وإرهاب، وتأخر إنجاز الكثير من المرافق الخدمية والحيوية"، مؤكدا "قطعنا شوطاً مهماً في تحقيق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية، وتنفيذ المشاريع الستراتيجية في مختلف القطاعات".



وتابع أن "التنمية لا تتم إلّا بالمحافظة على الأمن والاستقرار، عبر اعتماد سيادة القانون، وحصر السلاح، واحترام مؤسسات الدولة، والحفاظ على القرار الوطني، ومكافحة الفساد"، مشددا أن " يضع العراق اليوم كممر اقتصادي على مستوى المنطقة والعالم، وهناك فرص ومشاريع على طول الستراتيجي بالشراكة مع شركات عالمية كبرى.