بغداد وباريس تبحثان زيارة ماكرون الى العراق

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "استقبل نائب رئيس ، اليوم الأحد، السفير الفرنسي لدى ، وجرى خلال اللقاء بحثُ مسار العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى خلال الأشهر المقبلة".

وتطرق الجانبان وفق البيان إلى "المبادرة الفرنسية – ، ونتائج المؤتمر الذي عُقد في بشأن القضية الفلسطينية، فضلًا عن التحضيرات الجارية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في نهاية أيلول المقبل، ولا سيّما ما يتعلّق بمسألة اعتراف الحكومة الفرنسية وعدد من الحكومات الأخرى بالدولة الفلسطينية".



كما ناقش اللقاء "مستجدات الأوضاع في المنطقة، وموقف الترويكا الأوروبية (فرنسا، ، وألمانيا) من المباحثات الجارية مع ، إضافة إلى التهديدات التي يطلقها الكيان الإسرائيلي بشنّ هجمات ضد ".