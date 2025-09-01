حسم قاطع من رئاسة البرلمان: قانون الحشد "لن يمرر" ويضر بمصالح العراقيين!

وقال عبد الله، في تصريح لوسائل اعلام كردية تابعته ، إن " لن يُقر ولن يُمرر تحت البرلمان، لأنه يضر بمصالح جميع العراقيين".وأكد أن " ما زال بحاجة إلى القوات الأمريكية وقوات التحالف، لأن تنظيم لم يُقضَ عليه بشكل كامل، وما يزال يشكل تهديداً متصاعداً خلال الأشهر الأخيرة".واعتبر ان "رواتب شهر حزيران كان يفترض أن تُرسل قبل شهر، لا أن تُؤجل حتى اليوم، وكان الأجدر أن نناقش الآن رواتب شهر تموز، لكن للأسف، مسؤولو يجدون متعة في تجويع شعب ".