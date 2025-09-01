أوضاع كركوك واستحقاقات المرحلة المقبلة في لقاء السامرائي والجبوري وشيوخ عشائر

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " استقبل، بمكتبه في ، عضو التحالف في ، عبدالرزاق المرهون برفقة نخبة من شيوخ وشخصيات عشيرة الكضاة والعشائر الأخرى، وذلك في إطار اللقاءات الداعمة لتحالف العزم في المحافظة."وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء التباحث حول أوضاع واستحقاقات المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من توحيد للجهود ورصّ الصفوف لمواجهة التحديات وتعزيز الحضور السياسي للتحالف، بما يضمن تمثيلاً فاعلاً للمحافظة ويخدم مصالح أبنائها، ويؤسس لشراكة وطنية تسهم في الاستقرار والتنمية".