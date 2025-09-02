اجتماع بارزاني والحسان... تأكيد على ضرورة ضمان المستحقات المالية لمواطني كردستان

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم ضيفه الحسان، وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات والتطورات في ، فضلاً عن الوضع العام في والمنطقة عامة".وأضافت أن "الاجتماع شهد في محوره الرئيسي، تأكيداً على ضرورة ضمان الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لمواطني إقليم ، ووجوب احترام كيانه الدستوري الاتحادي".